Федеральную трассу «Пермь-Екатеринбург» назвали самой аварийной в регионе
По данным ГИБДД с начала года на этом направлении произошло 82 аварии с 16 погибшими.
По данным ГИБДД с начала года на этом направлении произошло 82 аварии с 16 погибшими.
Самой аварийной федеральной трассой в Прикамье за 2017 год оказалась автодорога «Пермь-Екатеринбург».
Ресурс ati.su со ссылкой на данные ГИБДД сообщил, что в Пермском крае самой аварийной является федеральная трасса «Пермь-Екатеринбург». С начала года на ней произошло 82 аварии, в которых погибли 16 человек и ещё 113 ранены. Больше всего погибших — три человека — на 144 километре трассы.
Вторая по аварийности федеральная трасса — автодорога «М-7», на которой с января по сентябрь произошло 52 ДТП с 18 погибшими и ещё 78 пострадавшими. Самый аварийный участок автодороги — 449 километр, на котором за этот период произошло четыре ДТП. На 389 километре трассы погибли четыре человека.
На автодороге «Нытва-Кудымкар» с начала года случилось 12 ДТП, в которых погибли девять человек и 17 пострадали. Причём пять человек погибли на 50 километре трассы.
На автодороге «Кострома — Шарья — Киров — Пермь Р-243″ с начала года зарегистрировано четыре аварии без погибших. На трассе “Волга” Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа» за