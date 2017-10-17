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21:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Казахские беркутчи: охота с золотым орлом в XXI веке

В горах Западной Монголии каждую осень проходит фестиваль беркутчи — казахских охотников с ловчей птицей беркутом. Сейчас в мире их около тысячи.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Но понимая, что фестивальные охотники могут отличаться от реальных, мы с друзьями приехали на несколько дней раньше, чтобы покататься по сёлам, найти настоящих беркутчи и пообщаться с ними.

Удача не замедлила улыбнуться: прямо посреди монгольской степи мы встретили юную охотницу Жанерке вместе с отцом, обучающим её охотничьему делу.

Они разрешили нам пожить возле их юрты и поснимать быт и особенности охоты с беркутом на зайцев, лис и даже волков.

Жанерке 18 лет, и она живёт в юрте со всей своей семьёй: отцом, бабушкой, младшим братом, сестрой и маленьким племянником.

Вместе с отцом девушка охотится на зайцев и сурков. Она тут и напарник, и ученица, а это самое лучшее обучение.

Иногда знакомые туроператоры привозят к ним туристов, которые за оплату участвуют в охоте.

Содержать и обучать беркутов в Монголии считается делом недешевым, и далеко не каждый может себе это позволить. Хорошая птица и быстрый конь всегда стоили очень дорого и повышали авторитет владельца.

Только для того, чтобы прокормить беркута, требуется не менее полкило мяса в день.

Из сотен беркутчи, живущих в Монголии, буквально пара-тройка держат беркутов именно для охоты — не зарабатывая при этом на потоке туристов, прилетающих поучаствовать в экзотическом действе.

У беркута чрезвычайно острое зрение — зайца он видит на расстоянии до двух километров.

Изначально беркуты служили у казахов защитой отар скота от хищников. Собаки сторожат на земле, а беркуты следят с неба. Наверное, поэтому можно считать беркутчи пастушеской традицией.

Взрослую птицу почти невозможно приручить. Еще птенцом беркута забирают из гнезда. Для охоты используют только самок.

На тренировки уходит пара лет, за которые птица вырастает и привыкает к своему хозяину. Необходимо чувствовать, сколько можно давать еды беркуту, чтобы у него оставался интерес к охоте, и в то же время беркут был не так голоден, чтобы не отдать свою добычу охотнику.

Голодной птице надевают на голову кожаный колпачок — клобучок, который снимают в присутствии жертвы. Птице не дают растерзать добычу, но обязательно награждают куском мяса.

Во время охоты беркутчи становится на вершину горы, либо на холм и отслеживает добычу на равнине внизу. После того, как видит зайца либо лису — отпускает беркута, который и настигает зверя. Охотник на коне скачет вслед за птицей и забирает у него добычу.

Беркута также приучают к седлу, охотник вывозит птицу в степь и даёт привыкнуть к постоянному покачиванию и цокоту копыт. Также дрессирует на возврат к руке.

После долгих тренировок беркут становится готов к охоте, и между ними с хозяином устанавливается незримая связь, такая сильная, что птица больше не стремится улететь на волю.

Надетый на глаза кожаный клобучок даёт беркуту ощущение ночи и не отвлекает, кожаные ремешки не позволяют взлететь раньше времени.

Увидев зайца, охотник отпускает ремешки и снимает с головы птицы колпачок. Беркут мгновенно нападает на жертву, вцепляется когтями и выклёвывает сердце.

Подоспевший охотник уговаривает птицу отпустить зверя, поглаживая, даёт ей кусок мяса и снова надевает на глаза клобучок.

Они тренировали беркутов для того, чтобы успешно выступить с ними на ежегодном осеннем фестивале.

На фестивале собираются десятки казахских беркутчей со всей Монголии.

Одеваясь в национальные костюмы, изготовленные из трофейных шкур, они соревнуются, чтобы выявить лучшего охотника года.

Издревле охота с беркутом была не только способом добычи трофеев, но также искусством и развлечением. Сам фестиваль прошел очень массово и красиво, под прицелом сотен туристических камер.

Основное соревнование — призыв беркута к охотнику. Беркута отпускают с вершины горы, а находящийся внизу охотник зазывно кричит. Беркут должен прилететь на крик к своему хозяину и сесть на его руку, одетую в специальную перчатку из очень плотной кожи.

Также приманкой для птицы служит кусок мяса с шерстью, которым размахивает охотник. Во многих неудачных выступлениях плохо подготовленные беркуты улетали в сторону кухни, расположенной в стороне от поля соревнований, и опозоренные охотники снимались со следующего этапа.

Когда же беркут прилетал точно к охотнику — зрители неистово кричали и аплодировали. Следующий этапом — имитация охоты. Беркут должен поймать зайца, привязанного на веревке к лошади.

Традиция охоты с ловчей птицой имеет очень древнюю историю — об этом, в частности, свидетельствуют петроглифы, найденные в Монголии. Потомственные охотники учатся с детства, а секреты мастерства передают из поколения в поколение.

Фестивали подобные этому, помогают не угасать старинным традициям, а также подогревают туристический интерес к стране в целом.

Дмитрий Беркут — независимый фотожурналист и путешественник из Санкт-Петербурга. Его аккаунт в «Инстаграме» — @dimaberkut.

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