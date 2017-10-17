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21:38 (мск), источник: ТАСС

Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

Народный артист России доставлен в Первую градскую больницу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, состояние оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах столицы.

«Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу», — сказал собеседник агентства.

Персона
Михаил Кокшенов

Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр- студию киноактера.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, наиболее известны его роли в фильмах «Даурия», «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

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