Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, состояние оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах столицы.

«Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу», — сказал собеседник агентства.

Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр- студию киноактера.