Туристическую зону «Кадимий Бухоро» построят на улице Гиждуван

Проектом займется созданная инвестиционная компания ООО NBU Вukhara Invest. Для строительства отдельных объектов в рамках проекта НБ ВЭД и инвестиционная компания могут создавать предприятия (с долей до 100% включительно) при участии инвесторов.

Объекты (комплекс объектов) или доли в уставных капиталах предприятий «Кадимий Бухоро» могут быть реализованы другим инвесторам. При этом стоимость реализации определяется по рыночной цене в валюте вложенных средств (в национальной и иностранной валютах), но не ниже суммы всех расходов и инвестиций.