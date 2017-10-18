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00:06 (мск), источник: Kommersant.uz

Туристическую зону «Кадимий Бухоро» построят на улице Гиждуван

Концепция проекта архитектурно-планировочной организации должна быть представлена в течение трех месяцев.

Источник: Kommersant.uz

Проектом займется созданная инвестиционная компания ООО NBU Вukhara Invest. Для строительства отдельных объектов в рамках проекта НБ ВЭД и инвестиционная компания могут создавать предприятия (с долей до 100% включительно) при участии инвесторов.

Объекты (комплекс объектов) или доли в уставных капиталах предприятий «Кадимий Бухоро» могут быть реализованы другим инвесторам. При этом стоимость реализации определяется по рыночной цене в валюте вложенных средств (в национальной и иностранной валютах), но не ниже суммы всех расходов и инвестиций.

Организационные меры по реализации проекта «Строительство туристской зоны «Кадимий Бухоро» утверждены постановлением Кабинета министров от 14 октября 2017 года.

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