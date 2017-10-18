Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
09:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже впервые наказали фирму за дискриминацию при трудоустройстве

Директор не взял 53-летнюю женщину на работу из-за возраста.

Источник: РИА "Воронеж"

Впервые в Воронежской области компанию привлекли к ответственности за дискриминацию в сфере трудовых отношений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 17 октября. Директор ООО «ППЛЮС» отказал 53-летней женщине в приеме на работу ассистентом менеджера. Он пояснил, что организации не требуются «возрастные» сотрудники. Руководитель Центра занятости населения Воронежа обратился в прокуратуру Советского района.

Инцидент произошел в июле 2017 года. По итогам проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура возбудила в отношении фирмы административное дело по ст. 5.62 КоАП РФ (дискриминация). Санкция по статье — до 100 тыс. рублей штрафа. Мировой суд признал организацию виновной. Но с учетом того, что ранее ее не привлекали к ответственности и потерпевшая не настаивала на строгом наказании, компания отделалась предупреждением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Росстат назвал уникальными достижения Воронежской области в молочном производстве
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь