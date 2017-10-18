В Воронеже впервые наказали фирму за дискриминацию при трудоустройстве
Директор не взял 53-летнюю женщину на работу
Директор не взял 53-летнюю женщину на работу
Впервые в Воронежской области компанию привлекли к ответственности за дискриминацию в сфере трудовых отношений, сообщила
Инцидент произошел в июле 2017 года. По итогам проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура возбудила в отношении фирмы административное дело по ст. 5.62 КоАП РФ (дискриминация). Санкция по статье — до 100 тыс. рублей штрафа. Мировой суд признал организацию виновной. Но с учетом того, что ранее ее не привлекали к ответственности и потерпевшая не настаивала на строгом наказании, компания отделалась предупреждением.