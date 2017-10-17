Дело о гибели Коржича: уволен начальник «учебки» в Печах
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство обороны Беларуси приняло новые кадровые решения в связи с гибелью
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство обороны Беларуси приняло новые кадровые решения в связи с гибелью
«В ходе проверки военным ведомством состояния правопорядка в 72 объединенном учебном центре за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка приказом Министра обороны уволен из рядов Вооруженных Сил командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич», — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.
Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.
Там отметили, что проверка продолжается.
«Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины», — сказали в Минобороны.
Солдат срочной службы Александр Коржич был обнаружен висящим в петле в подвале здания медицинской роты 3 октября. Ход расследования причин гибели солдата, служившего с мая текущего года, взял под личный контроль глава государства. В рамках расследования задержано уже семь сержантов, прапорщик и два офицера.