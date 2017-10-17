Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
23:17 (мск), источник: Sputnik.by

Дело о гибели Коржича: уволен начальник «учебки» в Печах

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство обороны Беларуси приняло новые кадровые решения в связи с гибелью солдата-срочника в Печах, сообщили в Минобороны.

Источник: Sputnik.by

«В ходе проверки военным ведомством состояния правопорядка в 72 объединенном учебном центре за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка приказом Министра обороны уволен из рядов Вооруженных Сил командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич», — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.

Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.

Там отметили, что проверка продолжается.

«Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины», — сказали в Минобороны.

Солдат срочной службы Александр Коржич был обнаружен висящим в петле в подвале здания медицинской роты 3 октября. Ход расследования причин гибели солдата, служившего с мая текущего года, взял под личный контроль глава государства. В рамках расследования задержано уже семь сержантов, прапорщик и два офицера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СК сообщил о новых задержаниях в Печах: всего 10 военнослужащих
Безумие Офелии – странное небо Лондона и шторм на юге
Курды объявили о полном освобождении Ракки от террористов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой к актеру Марьянову
Спорт
Денис Колодин завершил игровую карьеру В составе сборной России Денис провёл 23 матча. Последним клубом Колодина был казахстанский «Алтай»
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь