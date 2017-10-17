Звезда «Игры престолов» рассказала, что Вайнштейн дважды ее домогался

Источник: AFP 2017

«Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какая-то шутка», — написала в Twitter Хиди о первом случае домогательств Вайнштейна, добавив, что после этого не получала ролей ни в одном из его фильмов.

Следующий инцидент, по словам актрисы, произошел в одном из отелей Лос-Анджелеса в США. Хиди сообщила, что Вайнштейн пригласил ее на завтрак, а после позвал наверх в свои апартаменты, чтобы посмотреть сценарий.

После того, как Хиди предупредила Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости, сильно схватил ее за руку и прошептал в ухо, чтобы она «никому об этом не рассказывала, ни своему менеджеру, ни агенту». Как написала в Twitter Хиди, после она «сидела в машине и плакала».