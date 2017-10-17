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22:55 (мск), источник: Kazinform

10 костанайских объектов могут войти в список сакральных мест Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанайской область прибыли участники республиканской исследовательской экспедиции по сакральным местам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанай ученые прибыли, чтобы изучить и ознакомиться с объектами области.

«Мы выезжаем и смотрим по областям объекты, которые представляют ценность. Обсуждаем эти места с деятелями науки и культуры, обмениваемся мнениями. До конца года все объекты будут изучены, мы сделаем реестр общенациональных и локальных объектов, проведем их паспортизацию», — сообщила член исследовательской группы, доктор исторических наук Айман Досымбаева.

Группа уже побывала в ряде районов — Сарыкольском, Алтынсаринском и Костанайском. Всего в проект «Сакральная география Казахстана» войдёт порядка 160 объектов по всей республике. С Костанайской области в проект может войти 10 объектов, в числе которых Мавзолей Кейки батыра, отреставрированный мавзолей Ыбырая Алтынсарина, торгайские геоглифы и другие.

По словам прибывших в область гостей, работа исследовательской группы завершится в ноябре, а в декабре специальной комиссией будет утвержден окончательный список сакральных мест.

Вместе с тем, как сообщил заместитель руководителя Научно-исследовательского центра «Қасиетті Қазақстан» Батырхан Жумабаев, в рамках этой работы в течение пяти лет центром планируется выпустить пятитомную энциклопедию, посвященную сакральным местам. В этом году уже будет опубликован первый том, куда включат все сакральные места в регионах на букву «А».

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