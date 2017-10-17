10 костанайских объектов могут войти в список сакральных мест Казахстана

В Костанай ученые прибыли, чтобы изучить и ознакомиться с объектами области.



«Мы выезжаем и смотрим по областям объекты, которые представляют ценность. Обсуждаем эти места с деятелями науки и культуры, обмениваемся мнениями. До конца года все объекты будут изучены, мы сделаем реестр общенациональных и локальных объектов, проведем их паспортизацию», — сообщила член исследовательской группы, доктор исторических наук Айман Досымбаева.



Группа уже побывала в ряде районов — Сарыкольском, Алтынсаринском и Костанайском. Всего в проект «Сакральная география Казахстана» войдёт порядка 160 объектов по всей республике. С Костанайской области в проект может войти 10 объектов, в числе которых Мавзолей Кейки батыра, отреставрированный мавзолей Ыбырая Алтынсарина, торгайские геоглифы и другие.