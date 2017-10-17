В США револьвер Элвиса Пресли выставлен на аукцион за $95 тыс

Источник: AFP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Эксклюзивный образец револьвера американской марки Smith & Wesson, принадлежавший певцу Элвису Пресли, выставлен во вторник на торги в США за $95 тыс. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Moments In Time.

«Большая редкость! К лоту прилагаются все необходимые бумаги, включая товарный чек, подписанный самим Элвисом, который предъявил жетон шерифа округа Шелби (почетный знак отличия с серийным номером 1 — прим. ТАСС) в качестве удостоверения личности. Документы с серийным номером [оружия] и подписью Элвиса Пресли являются самой достоверной историей происхождения [лота]», — отмечается в описании револьвера на сайте аукционного дома.

Певец приобрел этот Smith & Wesson 38-го калибра в Мемфисе (штат Теннесси) 7 января 1971 года. Между рукояткой и барабаном выгравирован символ, представляющий собой молнию с аббревиатурой T.C.B. (Taking Care of Business — Занимаясь делом). Так Пресли называл свою группу, маркируя символом кулоны, браслеты, кольца и аксессуары.