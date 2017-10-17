Суд продлил Серебренникову срок домашнего ареста

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«Ходатайство следователя удовлетворить — меру пресечения в виде содержания под домашним арестом продлить», — огласил решение судья Артур Карпов.

Суд также отклонил просьбу Серебренникова отпустить его на два дня в Большой театр для работы над балетом «Нуриев» и на пять дней — доснять фильм про Виктора Цоя.

Кроме того, срок ареста продлили всем остальным фигурантам дела.

Худрук «Гоголь-центра», экс-директор театра Алексей Маслобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее бывший главбух Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении 68 миллионов рублей государственных средств, выделенных «Седьмой студии».

При этом Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину отрицают.

Во вторник Следственный комитет возбудил уголовные дела против еще нескольких подозреваемых в причастности к хищениям.