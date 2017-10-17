Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
22:44 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил Серебренникову срок домашнего ареста

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в «Седьмой студии», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Ходатайство следователя удовлетворить — меру пресечения в виде содержания под домашним арестом продлить», — огласил решение судья Артур Карпов.

Суд также отклонил просьбу Серебренникова отпустить его на два дня в Большой театр для работы над балетом «Нуриев» и на пять дней — доснять фильм про Виктора Цоя.

Кроме того, срок ареста продлили всем остальным фигурантам дела.

Худрук «Гоголь-центра», экс-директор театра Алексей Маслобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее бывший главбух Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении 68 миллионов рублей государственных средств, выделенных «Седьмой студии».

Читайте также
Следствие проверит выделивших средства «Седьмой студии» сотрудников Минкультуры

При этом Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину отрицают.

Во вторник Следственный комитет возбудил уголовные дела против еще нескольких подозреваемых в причастности к хищениям.

Кроме того, СК проверит сотрудников Министерства культуры, выделивших «Седьмой студии» деньги на проект «Платформа». По словам следователя в Басманном суде Москвы, он планирует допросить большое число людей.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куценко и Домогаров высказались о смерти о Марьянова
Ярош рассказал правду об актере Пашинине, который воюет за Киев
Курды объявили о полном освобождении Ракки от террористов
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой к актеру Марьянову
Спорт
Денис Колодин завершил игровую карьеру В составе сборной России Денис провёл 23 матча. Последним клубом Колодина был казахстанский «Алтай»
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь