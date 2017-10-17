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23:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Гельзенкирхене под мостом нашли 45 сейфов

Полицейские из немецкого Дуйсбурга сообщили о необычной находке, сделанной ими под мостом в расположенном недалеко городе Гельзенкирхене. По сообщениям информагентств, там оказались 45 сейфов.

Источник: БЕЛТА

Местные жители еще на прошлой неделе увидели несколько металлических ящиков для хранения ценностей. Они сообщили об этом местным правоохранителям. Вызванные на помощь водолазы исследовали дно канала Рейн-Херне и обнаружили там еще несколько десятков сейфов.

Расследованием дела занимается управление по охране водных ресурсов Дуйсбурга. Они выяснят, откуда были похищены сейфы, наверняка пролежавшие в воде уже несколько недель.

Все шкафы оказались опустошены и брошены злоумышленниками. В некоторых из них сохранились остатки документов, они и помогут выйти на след.

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