В Гельзенкирхене под мостом нашли 45 сейфов

Источник: БЕЛТА

Местные жители еще на прошлой неделе увидели несколько металлических ящиков для хранения ценностей. Они сообщили об этом местным правоохранителям. Вызванные на помощь водолазы исследовали дно канала Рейн-Херне и обнаружили там еще несколько десятков сейфов.

Расследованием дела занимается управление по охране водных ресурсов Дуйсбурга. Они выяснят, откуда были похищены сейфы, наверняка пролежавшие в воде уже несколько недель.