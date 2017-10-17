В Гельзенкирхене под мостом нашли 45 сейфов
Полицейские из немецкого Дуйсбурга сообщили о необычной находке, сделанной ими под мостом в расположенном недалеко городе Гельзенкирхене. По сообщениям информагентств, там оказались 45 сейфов.
Полицейские из немецкого Дуйсбурга сообщили о необычной находке, сделанной ими под мостом в расположенном недалеко городе Гельзенкирхене. По сообщениям информагентств, там оказались 45 сейфов.
Местные жители еще на прошлой неделе увидели несколько металлических ящиков для хранения ценностей. Они сообщили об этом местным правоохранителям. Вызванные на помощь водолазы исследовали дно канала
Расследованием дела занимается управление по охране водных ресурсов Дуйсбурга. Они выяснят, откуда были похищены сейфы, наверняка пролежавшие в воде уже несколько недель.
Все шкафы оказались опустошены и брошены злоумышленниками. В некоторых из них сохранились остатки документов, они и помогут выйти на след.