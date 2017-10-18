В честь дня Царскосельского лицея в Челябинске дадут бал

Традиционный лицейский бал пройдёт в Челябинске в среду, 18 октября. Таким образом Центральная библиотека имени Пушкина отметит День Царскосельского лицея, рассказала «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь управления культуры города Виктория Олиферчук.

На один вечер библиотечный зал превратится в светский салон XIX века. На бал приглашаются старшие кадетские классы челябинских школ и другие желающие. Форма одежды: кавалеры — парадные мундиры или костюмы; дамы — нарядные или вечерние платья, перчатки.

«Во время праздника гости могут посоревноваться в риторике и умении говорить комплименты, поучаствовать в викторинах, оставить свой рисунок в альбоме, спеть романсы, ну и конечно, потанцевать, — отметила Олиферчук. — Танцевальный мастер-класс проведут участники студии исторического танца «Гаттака».

Кроме того, участники театра моды «Шармэ» представят гостям модное дефиле, а библиотекари представят сразу несколько выставок, посвящённых лицею и традициям светских балов.