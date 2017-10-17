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23:28 (мск), источник: Noi.md

Выбросила в мусор 9 000 евро, не зная об этом

Мужчина из Бокшы был шокирован, когда узнал, что женщина, с которой он живет, выбросила его одежду, в которой находились 9 000 евро, в мусор.

Источник: Noi.md

Он написал заявление в полицию, и они начали расследование. Ему невероятно повезло.

«Полицейские выявили в Бокше женщину, в возрасте 35 лет, которая 12 октября во время отбора мусора на свалке нашла одежду, из которой взяла деньги», — отмечают полицейские.

Таким образом мужчина из Бокшы нашел свои деньги, а в отношении женщины возбуждено дело за присвоение найденного чужого имущества, пишет expressdebanat.ro.

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