Выбросила в мусор 9 000 евро, не зная об этом
Мужчина из Бокшы был шокирован, когда узнал, что женщина, с которой он живет, выбросила его одежду, в которой находились 9 000 евро, в мусор.
Мужчина из Бокшы был шокирован, когда узнал, что женщина, с которой он живет, выбросила его одежду, в которой находились 9 000 евро, в мусор.
Он написал заявление в полицию, и они начали расследование. Ему невероятно повезло.
«Полицейские выявили в Бокше женщину, в возрасте 35 лет, которая 12 октября во время отбора мусора на свалке нашла одежду, из которой взяла деньги», — отмечают полицейские.
Таким образом мужчина из Бокшы нашел свои деньги, а в отношении женщины возбуждено дело за присвоение найденного чужого имущества, пишет expressdebanat.ro.