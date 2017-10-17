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23:43 (мск), источник: РБК

Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии актера

​Дочь актера Михаила Кокшенова Алевтина сообщила РБК, что ее отец находится в реанимации.

Источник: РИА "Новости"

«МРТ подтвердило инсульт. Состояние стабильное, он в сознании, дышит сам», — сказала она.

Персона
Михаил Кокшенов

Ранее РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что актера театра и кино Михаила Кокшенова доставили в столичную реанимацию Первой градской больницы им. Пирогова. По данным ТАСС, артисту стало плохо на улице, скорую помощь ему вызвали прохожие.

Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть», «Спортлото 82», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», а также в сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Как режиссер он работал над картинами «Русский бизнес», «Секрет фараона», «Феномен» и другими.

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