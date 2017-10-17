Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии актера

Источник: РИА "Новости"

«МРТ подтвердило инсульт. Состояние стабильное, он в сознании, дышит сам», — сказала она.

Ранее РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что актера театра и кино Михаила Кокшенова доставили в столичную реанимацию Первой градской больницы им. Пирогова. По данным ТАСС, артисту стало плохо на улице, скорую помощь ему вызвали прохожие.