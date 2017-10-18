Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский писатель Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2017 год. Об этом объявили во вторник вечером на торжественной церемонии в лондонской ратуше.

Сондерс удостоен этой престижной награды, присуждаемой в области англоязычной литературы, за роман «Линкольн в Бардо» (Lincoln in the Bardo).

Он стал вторым представителем США подряд, который увозит с собой эту престижную премию и причитающийся приз в размере £50 тыс. ($66,6 тыс.).

В 2016 году премия досталась его соотечественнику Полу Бити.

Книга 58-летнего американского писателя, который до этого был более известен своими рассказами, стала своеобразным исследованием смерти. Она повествует о том, как президент США Авраам Линкольн (1809−1865) приходит на могилу своего сына, Вилли, скончавшегося в возрасте одиннадцати лет в начале гражданской войны. На кладбище Джорджтауна Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет интересные и захватывающие диалоги с душами умерших людей.

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Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.