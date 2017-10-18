Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии
Писатель получил эту награду за роман «Линкольн в Бардо».
Писатель получил эту награду за роман «Линкольн в Бардо».
ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский писатель Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2017 год. Об этом объявили во вторник вечером на торжественной церемонии в лондонской ратуше.
Сондерс удостоен этой престижной награды, присуждаемой в области англоязычной литературы, за роман «Линкольн в Бардо» (Lincoln in the Bardo).
В 2016 году премия досталась его соотечественнику Полу Бити.
Книга 58-летнего американского писателя, который до этого был более известен своими рассказами, стала своеобразным исследованием смерти. Она повествует о том, как президент США Авраам Линкольн (1809−1865) приходит на могилу своего сына, Вилли, скончавшегося в возрасте одиннадцати лет в начале гражданской войны. На кладбище Джорджтауна Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет интересные и захватывающие диалоги с душами умерших людей.
Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.
Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди («Дети полуночи»), Бен Окри («Голодная дорога»), Кингсли Эмис («Старые черти»), Родди Дойл («Падди Кларк — Ха-ха-ха»), Айрис Мердок («Море, море»). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе, из них Исигуро — в этом году.