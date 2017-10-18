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00:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Cамые смертельные и наркозависимые регионы Беларуси

«Ежедневник» составил рейтинг самых неблагополучных регионов и узнал, в каких областях страны совершается больше всего преступлений, где больше всего употребляют наркотики и пьют, а также где самая высокая смертность.

Для составления рейтинга использовались такие критерии, как показатели смертности, численность преступлений и самоубийств, распространенность алкоголизма и наркомании, а также количество ДТП.

Лидер по смертности

Общий коэффициент смертности по стране в последние годы составляет 12,6 на 1000 населения.

При этом наибольший коэффициент смертности по всей республике наблюдается уже не первый год в Витебской области (на 1000 человек населения — 14,6). На втором месте расположились Минская и Гродненская области (показатель — 14,0), соответствующая информация опубликована Белстатом по итогам прошлого года.

Бьет отрицательные рекорды статистики Витебская область и по количеству самоубийств, причем это касается как мужчин, так и женщин. По данным за 2016 год из 100 тыс. жителей области 49,1 мужчин и 10,1 женщин самостоятельно сводят счеты с жизнью. Причем количество самоубийств здесь резко выросло по сравнению с 2015 годом (мужч. — 23,7 и жен. — 2,8).

К слову, согласно критериям ВОЗ, Беларусь является страной с высоким уровнем суицидов, которым считается 20 случаев на 100 тыс. населения. Так, в прошлом году самоубийство стало причиной смерти 2042 человек по всей стране (для сравнения: в 2015 году таких случаев было 1717).

Где больше пьющих и наркозависимых

А вот заболеваемость наркоманией и токсикоманий выше всего в Минске. По информации Национального статистического комитета, в столице данный показатель составляет 12,3 на 100 тыс. человек. Если же не учитывать столицу, печальное лидерство среди областей Беларуси сохраняет Гомельская область (9,2). В основном благодаря Светлогорску — городу, где количество наркозависимых лиц одно из самых больших в стране.

Больше всего диагнозов алкоголизма и алкогольного психоза в Беларуси ставили в Минской области (данные за прошлый год: 211,8 на 100 тысяч человек). По информации Белстата, меньше всего подобных проблем было в Гомельской и Гродненской областях (181,2 и 181,4 случаев на 100 тыс.человек).

Самые преступные

Что касаемо криминогенной обстановки, как свидетельствует официальная статистика, за прошлый год уровень преступности в стране в целом сократился по сравнению с 2015 годом. Так, по данным МВД Беларуси, в 2016 году в республике зарегистрировано 92,9 тыс. преступлений, или 95,8% к уровню 2015 года. На 100 000 человек населения в 2016 году в республике зарегистрировано 978 преступлений (в 2015 году — 1 022 преступления).

Между тем, больше всего преступлений на 100 000 жителей было в прошлом году зарегистрировано в Минской области (уровень преступности там составил 1203 на 100 тыс. человек населения). Далее по степени криминогенности следует Гомельская область с показателем 1018, на третьем месте — Могилевская область (1015). Как следует из рейтинга, самое низкое число преступлений на 100 тыс. жителей в 2016 году было зарегистрировано в Брестской и Гродненской областях (826 и 829 соответственно).

Минская область, согласно статистике, также — самый небезопасный регион по количеству погибших в ДТП. Здесь на дорогах погибло в прошлом году 176 человек. В «красной зоне» рейтинга область оказалась и по количеству случаев ДТП — их в 2016 году было 880.

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