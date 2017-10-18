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00:39 (мск), источник: БЕЛТА

Понедельник признали самым тяжелым днем и подкрепили это наукой

Исследователи из Университета Вермонта на протяжении девяти лет анализировали сообщения в соцсети Twitter, сделанные на английском языке.

Источник: БЕЛТА

В распоряжении ученых оказалось около 50 млн сообщений, которые позволяют с уверенностью утверждать — понедельник действительно является самым тяжелым днем недели.

Для получения доказательств эксперты создали алгоритм «гедонометр», оценивающий уровень счастья пользователя в записи по шкале от 1 до 9, где «девятка» — это наивысший уровень.

Выяснилось, что начиная со среды («маленькой пятницы») уровень счастья прибавляется и выходит на пик к субботе. А вот после воскресенья он резко падает, достигая минимального значения.

При этом самыми счастливыми для англоязычной аудитории оказывали Рождество и Новый год.

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