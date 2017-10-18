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00:40 (мск), источник: РИА Новости

Москва простится с Дмитрием Марьяновым

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Панихида по актеру Дмитрию Марьянову пройдет в среду в Доме кино; похоронят артиста на Химкинском кладбище, сообщила РИА Новости агент артиста Алевтина Кунгурова.

Источник: РИА Новости

«Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, похоронен он будет на Химкинском кладбище», — сказала собеседница агентства.

Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала «по техническим причинам». Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

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СК России провел проверку по факту смерти Марьянова, для оценки оперативности оказания ему медицинской помощи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме «Выше радуги». Актер входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в театре им. Моссовет играл в аншлаговом спектакле «Ladies night». Марьянов снялся в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Утесов», — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.

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