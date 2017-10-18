Москва простится с Дмитрием Марьяновым
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Панихида по актеру Дмитрию Марьянову пройдет в среду в Доме кино; похоронят артиста на Химкинском кладбище, сообщила РИА Новости агент артиста Алевтина Кунгурова.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Панихида по актеру Дмитрию Марьянову пройдет в среду в Доме кино; похоронят артиста на Химкинском кладбище, сообщила РИА Новости агент артиста Алевтина Кунгурова.
«Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, похоронен он будет на Химкинском кладбище», — сказала собеседница агентства.
Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни, предположительно
СК России провел проверку по факту смерти Марьянова, для оценки оперативности оказания ему медицинской помощи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.
Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме «Выше радуги». Актер входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в театре им. Моссовет играл в аншлаговом спектакле «Ladies night». Марьянов снялся в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Утесов», — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.