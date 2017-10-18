Синоптики рассказали, чего ждать от погоды приморцам
Особых изменений в погоде в среду, 18 октября, не предвидится, сообщает «Deita. ru».
Особых изменений в погоде в среду, 18 октября, не предвидится, сообщает «Deita. ru».
Как пишет Примпогода, в крае ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер днем южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1…-15°С, днем +1…+12C.
Во Владивостоке также небольшая облачность, без осадков. Ветер днем южный умеренный. Температура воздуха днем +8…+10°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер днем южный умеренный. Температура воздуха днем +9…+11°С.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер днем
Таисия Масина.