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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды приморцам

Особых изменений в погоде в среду, 18 октября, не предвидится, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 39% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

Как пишет Примпогода, в крае ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер днем южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1…-15°С, днем +1…+12C.

Во Владивостоке также небольшая облачность, без осадков. Ветер днем южный умеренный. Температура воздуха днем +8…+10°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер днем южный умеренный. Температура воздуха днем +9…+11°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха прогреется до +10…+12°С.

Таисия Масина.

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