Каждый хабаровчанин может стать Дедом Морозом
Стартовал сбор подарков для детей из малообеспеченных семей.
Стартовал сбор подарков для детей из малообеспеченных семей.
Подготовкой подарков для детей из малообеспеченных семей занялись в краевом центре. Акция «Дед Мороз» — ежегодное мероприятие, организатором которого выступает городское управление социальной работы с населением, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Приносить можно всё, что человек пожелает. Это могут быть разнообразные игрушки и одежда. Единственное, что не принимаем — сладости. Все сладкие подарки мы приобретаем сами, потому что такой товар должен быть обязательно сертифицирован. Но, если есть желание подарить детям именно конфеты, можно просто перечислить