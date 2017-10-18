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03:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Каждый хабаровчанин может стать Дедом Морозом

Стартовал сбор подарков для детей из малообеспеченных семей.

Подготовкой подарков для детей из малообеспеченных семей занялись в краевом центре. Акция «Дед Мороз» — ежегодное мероприятие, организатором которого выступает городское управление социальной работы с населением, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Приносить можно всё, что человек пожелает. Это могут быть разнообразные игрушки и одежда. Единственное, что не принимаем — сладости. Все сладкие подарки мы приобретаем сами, потому что такой товар должен быть обязательно сертифицирован. Но, если есть желание подарить детям именно конфеты, можно просто перечислить какую-либо сумму на счёт управления социальной работы с населением администрации города. Все реквизиты можно узнать либо у нас в управлении, либо на нашем сайте, — комментирует главный специалист сектора реализации городской и семейной политики управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Светлана Курочкина. Стать участником акции может любой неравнодушный человек. Подарки для детей принимаются с 9.00 до 18.00 в нескольких хабаровских городских Центрах работы с населением: «Содружество» — Амурский бульвар, 51А; «Исток» на Матвеевском шоссе, 2−4; «Диалог» — на улице Ильича, 3; на Аксенова, 28 — «Доверие» и «Единство» на Ульяновской, 172. В этих же центрах в канун Нового года все сюрпризы будут вручены адресатам.

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