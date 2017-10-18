Солнце не спасёт Хабаровский край от минусовых температур

К Хабаровскому краю неминуемо движутся заморозки. Сегодня, 18 октября, на улице стало ещё чуть холоднее, чем вчера. Температуры понизятся во всех населённых пунктах региона, картину дополнит неприятный ветер. Осадков в среду не предвидится, в отдельных районах ожидается только небольшой мокрый снег.

В Хабаровске дневная температура упадёт до 4−6 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 2−4 °C. Возможен небольшой мокрый снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура упадёт до 4−6 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура упадёт до 1−3 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура упадёт до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.