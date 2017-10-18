Солнце не спасёт Хабаровский край от минусовых температур
В регионе на среду не намечается серьёзных осадков.
В регионе на среду не намечается серьёзных осадков.
К Хабаровскому краю неминуемо движутся заморозки. Сегодня, 18 октября, на улице стало ещё чуть холоднее, чем вчера. Температуры понизятся во всех населённых пунктах региона, картину дополнит неприятный ветер. Осадков в среду не предвидится, в отдельных районах ожидается только небольшой мокрый снег.
В Хабаровске дневная температура упадёт до 4−6 °C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура упадёт до 4−6 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура упадёт до 1−3 °C. Без осадков. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Бикине дневная температура упадёт до 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость