Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Солнце не спасёт Хабаровский край от минусовых температур

В регионе на среду не намечается серьёзных осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 39% 768 мм рт. ст. 3 м/с

К Хабаровскому краю неминуемо движутся заморозки. Сегодня, 18 октября, на улице стало ещё чуть холоднее, чем вчера. Температуры понизятся во всех населённых пунктах региона, картину дополнит неприятный ветер. Осадков в среду не предвидится, в отдельных районах ожидается только небольшой мокрый снег.

В Хабаровске дневная температура упадёт до 4−6 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 2−4 °C. Возможен небольшой мокрый снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура упадёт до 4−6 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура упадёт до 1−3 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура упадёт до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивостокцы объявили войну вьетнамскому землевладельцу
Виртуальный полёт на «Суперджете» очаровал участников ВФМС-2017
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь