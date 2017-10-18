На улице Кутузова во Владивостоке укладывают новое асфальтобетонное покрытие

По просьбе автомобилистов и жителей микрорайона на улице Кутузова во Владивостоке ремонтируют дорогу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы ведутся на участке от улицы Бородинской до улицы Русской.

Бригады дорожных рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» заменили более 800 метров бордюров, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали систему ливневой канализации, восстановили люки и решётки инженерных сетей.

Сегодня, 17 октября, на улицу Кутузова вышла тяжёлая техника — асфальтоукладчик, тяжёлые катки, самосвалы. Дорожные строители приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади более 3 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что пешеходная зона по улице Кутузова была отремонтирована в прошлом году по просьбам горожан, а этом году дорожные строители восстановили пешеходную зону от дома № 8-в по улице Кутузова к детскому саду № 185.