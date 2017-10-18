Молодежь Санкт-Петербурга и Хабаровского края обменяется опытом

Соглашение о сотрудничестве собираются подписать комитеты молодежи Хабаровского края и Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это стало известно по итогам встречи председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Ренаты Абдулиной и главы комитета молодёжи края Евгения Дёмина. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Очень интересная встреча прошла с коллегами из Хабаровского края. Мы договорились обменяться опытом работы в сфере развития добровольческой деятельности. Коллеги приедут к нам на региональный форум “Доброфорум” в ноябре. Мы обсудили возможность приёма добровольцев на работу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Также коллеги поделились интересными наработками в сфере деятельности молодых предпринимателей. Постараемся направить на форум в Хабаровске целую делегацию молодых предпринимателей Санкт-Петербурга», — рассказала Рената Абдулина.

На встрече стороны представили все направления, которыми занимаются «молодежные комитеты». Они практически полностью совпадают.

«Договорились о встрече, которая состоится уже в конце ноября, на сессии “Доброфорум”. Именно там мы подпишем итоговое соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Там мы уже конкретно пропишем мероприятия» — отметил Евгений Демин.

Напомним, между правительствами Хабаровского края и Санкт-Петербурга уже заключено соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», делегация региона принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи с 14 по 22 октября. В торжественной церемонии открытия ВФМС принял участие Президент России Владимир Путин.