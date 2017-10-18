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03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Дом-музей дальневосточного писателя Николая Наволочкина откроется в Хабаровске

В пятницу, 20 октября, в Хабаровске откроется Дом-музей Николая Наволочкина. Мероприятие пройдет в краевой детской библиотеке имени Н. Наволочкина. Участие в нем примут дочь писателя, представители министерства культуры края и юные хабаровчане.

Новый дом-музей дальневосточного писателя — точная копия его дома в поселке Николаевка Еврейской автономной области. Они смогут осмотреть комнаты, предметы обихода и личные вещи Николая Наволочкина. Перед гостями выступят творческие коллективы города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.

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