Рыб Приморского океанариума отправляют на зимовку

То, что в прудах оказалось много молоди, говорит о том, что гидробионты чувствуют себя комфортно. Здесь сложилась сбалансированная экосистема. За счет жизнедеятельности высаженных в прудах растений образовалась естественная среда, живут беспозвоночные и моллюски, сформировался слой ила. Поэтому часть молоди на зиму оставят здесь. В прошлом году ихтиологи поступили так же, и рыба отлично перенесла холода. Она зарывается в ил и впадает в частичный анабиоз, а летом вновь «оживает».