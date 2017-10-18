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03:04 (мск), источник: Вести Приморье

Рыб Приморского океанариума отправляют на зимовку

Рыбы из прудов, расположенных в прогулочной зоне Приморского океанариума, отправляются на зимовку. В холодное время года они будут жить в Научно-адаптационном корпусе (НАК). А следующим летом вновь вернутся в пруды.

Источник: Вести Приморье

Напомним, в июне в одиннадцать искусственных водоемов переехали порядка двухсот особей — карпы кои, караси, гольяны, толстолобики. Сейчас их больше: все лето рыба активно размножалась.

То, что в прудах оказалось много молоди, говорит о том, что гидробионты чувствуют себя комфортно. Здесь сложилась сбалансированная экосистема. За счет жизнедеятельности высаженных в прудах растений образовалась естественная среда, живут беспозвоночные и моллюски, сформировался слой ила. Поэтому часть молоди на зиму оставят здесь. В прошлом году ихтиологи поступили так же, и рыба отлично перенесла холода. Она зарывается в ил и впадает в частичный анабиоз, а летом вновь «оживает».

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