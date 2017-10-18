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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье реализуется проект «России важен каждый ребенок». Видеорепортаж Андрея Мозгового

Сегодня в рамках проекта «России важен каждый ребенок» в Приморье продолжается работа по профилактике семейного неблагополучия, организации социального сопровождения семей. 18 октября пройдет Форум приемных семей Приморского края.

Никита попал в центр семейного устройства города Артём не по своей воле, так сложилась его жизненная ситуация. Как он сам сказал, было грустно осознавать, что он остался один. Но сейчас в его судьбе большие перемены, вот уже почти два года Никита полноправный член семьи.

Никита Лаский, сын: «Сейчас живу в семье, получаю любовь, всё время радостный. И понял, что любовь — она делает людей лучше».

— Ты их любишь?

— Да!

— А кого больше?

— Всех!

Да еще какой семьи — творческой и очень дружной. Музыка и песня объединили их.

Наталья Очкасова, мама: «Мы когда работали в творческом союзе с Никитой, он пришел маленьким ребенком, и я в нем увидела такие творческие задатки. Мы стали с ним сотрудничать. Взаимоотношения были учитель—ученик. А дальше мы поняли, я вот, например для себя поняла, что это просто мой родной ребенок. Просто родной ребенок. Я их абсолютно не делю в семье. Вот они — на одной чаше весов».

Наталья Очкасова работает музыкальным руководителем центра вот уже почти тридцать лет. И обнаружила талант у Никиты с первого взгляда. Репетиции, гастроли, конкурсы объединили семью, потому участвовали все: и муж, и дочь. И они почти не заметили, что их семья стала больше.

Анастасия Очкасова, дочь: «Переход какой-то, что вот он стал братом, был плавным. Что я не заметила, что когда-то его не было, как будто бы он всегда был в нашей семье! И я рада».

Никита Лаский, сын: «Появилось какое-то такое ощущение легкости, что я наконец-то полноценно живу дома. Могу спокойно жить и радоваться!».

Воспитанники центра рады любым гостям, но особенно — спортсменам клуба «Мастер», которые пришли к ребятам подарить свое тепло и научить их быть устремленными к победе.

Алексей Писаренко, президент спортивного клуба «Мастер» г. Артём: «Когда я заступаю за порог этой территории, этого дома, здесь настолько энергетика положительная, что очень приятно. Ты приходишь сюда с радостью. Они бегут, тебя обнимают. У них в глазах искорки горят».

Сегодня многие государственные структуры помогают детским домам, шефствуют над ними. Вот и депутаты Законодательного собрания Приморья реализуют проект «Единой России» «России важен каждый ребенок».

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Включения в государственную программу Приморского края и выделение соответствующих средств из бюджета Приморского края. Но, а самое основное — это, конечно, путем личного участия и депутатов, и привлечение различных внебюджетных источников».

Приморские парламентарии регулярно посещают подшефные детские дома Спасска и Арсеньева. Ни один приезд не обходится без подарков. Но главное — думают о будущем воспитанников.

Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Постараемся, по крайней мере, чтобы у нас были внятные показатели. Что у нас сокращается число детей в детских домах, у нас увеличивается количество приемных семей».

Сегодня главная цель — сократить количество детей, которые воспитываются не в семьях. Дети должны учиться в школах, получать достойное образование и чувствовать родительскую заботу.

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