Новые услуги можно получить в МФЦ Владивостока

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о том, что многие жители края жалуются на длинные многочасовые очереди в МФЦ. Чтобы попасть на прием к специалисту, работники Центра рекомендуют приходить в выходные дни утром, тогда ожидание может занять менее часа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал сократить время ожидания в приморских МФЦ до 15 минут. «Мы развиваем сеть многофункциональных центров по всей стране, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте», — подчеркнул он.