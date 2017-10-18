Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
03:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые услуги можно получить в МФЦ Владивостока

МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы.

Источник: ДЕЙТА

В перечень вопросов, которые теперь рассматривают в многофункциональном центре вошли:

— распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае;.

— рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края;.

— предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих указанные сведения.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о том, что многие жители края жалуются на длинные многочасовые очереди в МФЦ. Чтобы попасть на прием к специалисту, работники Центра рекомендуют приходить в выходные дни утром, тогда ожидание может занять менее часа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал сократить время ожидания в приморских МФЦ до 15 минут. «Мы развиваем сеть многофункциональных центров по всей стране, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте», — подчеркнул он.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь