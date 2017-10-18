Новые услуги можно получить в МФЦ Владивостока
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги, об этом «Deita. ru» сообщили в
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги, об этом «Deita. ru» сообщили в
В перечень вопросов, которые теперь рассматривают в многофункциональном центре вошли:
— распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае;.
— рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края;.
— предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих указанные сведения.
Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о том, что многие жители края жалуются на длинные многочасовые очереди в МФЦ. Чтобы попасть на прием к специалисту, работники Центра рекомендуют приходить в выходные дни утром, тогда ожидание может занять менее часа.
Екатерина Лапкина.