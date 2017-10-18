Девушка, пропавшая во Владивостоке два месяца назад, найдена
СМИ и социальные сети помогли в распространении информации.
СМИ и социальные сети помогли в распространении информации.
32-летняя жительница Владивостока найдена спустя два месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125ru.
Сообщается, что, благодаря распространению информации в СМИ и социальных сетях, было обнаружено транспортное средство разыскиваемой. Сегодня, 18 октября, девушка и вовсе сама вернулась домой.
Где все это время находилась девушка — неизвестно.