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04:27 (мск), источник: VLADNEWS

Девушка, пропавшая во Владивостоке два месяца назад, найдена

СМИ и социальные сети помогли в распространении информации.

32-летняя жительница Владивостока найдена спустя два месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125ru.

Сообщается, что, благодаря распространению информации в СМИ и социальных сетях, было обнаружено транспортное средство разыскиваемой. Сегодня, 18 октября, девушка и вовсе сама вернулась домой.

Где все это время находилась девушка — неизвестно.

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