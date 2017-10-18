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04:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В «Бубен дружбы» ударят в Хабаровске после долгого перерыва

Чтобы возобновлённый фестиваль прошёл удачно, шаман проведет обряд очищения.

Краевой фестиваль «Бубен дружбы», который проводится с 2003 года в 12 районах Хабаровского края, впервые пройдет в Хабаровске. Состоится мероприятие 20 и 21 октября на территории краевого цирка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Фестиваль не проводился с 2014 года, но сейчас его решили возобновить. Руководители творческих коллективов в этот раз просили организовать национальный праздник именно в Хабаровске. Учитывая сложную ситуацию с финансированием — отсутствием средств на проезд, проживание и питание, участники изыскивали собственные средства, чтобы приехать в краевой центр и продемонстрировать свое самобытное творчество. При этом, нужно сказать, что все они — настоящие энтузиасты, истинно любящие свою культуру, — рассказала заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества КНОТОК Надежда Кимонко.

На гала-концерте с сольными номерами выступит уникальный эвенкийский певец Хоменко Владимир из Эвенкийского автономного округа Красноярского края, лауреат международных и российских конкурсов, фестивалей. В программе фестиваля будут конкурсные просмотры творческих коллективов и солистов, гала-концерт, мастер-классы и просто выступления. Хабаровчане смогут посетить выставку — ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства, попробовать самостоятельно сделать деревянный оберег, сувенир из рыбьей кожи или сплести национальный пояс.

А для того, чтобы запланированное прошло удачно, шаман проведет обряд очищения. Кто он и откуда прибыл — не раскрывается. Все из-за того, что шаманы избегают публичности. Сам ритуал — также сокровенное мероприятие, а поэтому все действия пройдут вдали от публики, за пределами краевого цирка.

На сегодняшний день известно, что участие в фестивале примут 38 творческих коллективов и солистов, более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства из района им. П. Осипенко, района имени Лазо, Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Ванинского, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Советско — Гаванского, Ульчского, Солнечного районов, Амурска, Хабаровска, Амурской области, республики Саха (Якутии), Красноярского края. Все они хотят заявить о себе и предоставить жителям краевого центра возможность оценить их уровень исполнительного мастерства.

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