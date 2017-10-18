В «Бубен дружбы» ударят в Хабаровске после долгого перерыва
Чтобы возобновлённый фестиваль прошёл удачно, шаман проведет обряд очищения.
Чтобы возобновлённый фестиваль прошёл удачно, шаман проведет обряд очищения.
Краевой фестиваль «Бубен дружбы», который проводится с 2003 года в 12 районах Хабаровского края, впервые пройдет в Хабаровске. Состоится мероприятие 20 и 21 октября на территории краевого цирка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Фестиваль не проводился с 2014 года, но сейчас его решили возобновить. Руководители творческих коллективов в этот раз просили организовать национальный праздник именно в Хабаровске. Учитывая сложную ситуацию с финансированием — отсутствием средств на проезд, проживание и питание, участники изыскивали собственные средства, чтобы приехать в краевой центр и продемонстрировать свое самобытное творчество. При этом, нужно сказать, что все они — настоящие энтузиасты, истинно любящие свою культуру, — рассказала заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества КНОТОК Надежда Кимонко.
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А для того, чтобы запланированное прошло удачно, шаман проведет обряд очищения. Кто он и откуда прибыл — не раскрывается. Все
На сегодняшний день известно, что участие в фестивале примут 38 творческих коллективов и солистов, более 30 мастеров