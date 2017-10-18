В Приморье погиб спасенный из капкана рысенок
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Рысенок, которого нашли с поломанной лапой в капкане в Приморье, погиб, сообщает Приморский
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Рысенок, которого нашли с поломанной лапой в капкане в Приморье, погиб, сообщает Приморский
Ранее сообщалось, что сотрудники парка спасли зверя из капкана. О том, что рысенок попал в беду, они узнали от местного жителя — сборщика шишек. Задняя правая лапа у животного опухла. Врачи обнаружили у него перелом и несколько дней назад сделали ему операцию.
«Всеми силами старались поддерживать иммунитет маленькой рыси, но, к сожалению, спасти котёнка не удалось. Через несколько дней он погиб. Ключевую роль сыграли долгое нахождение котёнка в капкане и молодой неокрепший организм», — говорится в сообщении.