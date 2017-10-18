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04:48 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края хотят переехать не только в Москву и Питер

Люди также рассматривают возможность поселиться за рубежом.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае переезд в Москву и Санкт-Петербург продолжает оставаться мэйнстримом, но не все хотели бы перебираться в столицы. Жители региона также интересуются другими странами в качестве постоянного места жительства. В лидерах этого рейтинга — Китай и США.

Как сообщает служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter, доля работающих людей Дальнего Востока, которые желают уехать из своего региона, составляет 4,7%. Как правило, они хотят перебраться в другой субъект России — так ответили 88% участников опроса. Есть и те, кто желает отправиться в другие страны. Больше всего таких соискателей стремятся переехать в Китай — 1,2%. Также среди интересных для постоянного места жительства государств есть США — 0,6%, Казахстан — 0,6%, Канада и Австралия — по 0,5%.

Если рассматривать соискателей из Хабаровского края, то среди тех, кто хочет переехать, наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург (21,1%) и Москва (20,8%). Почти в два раза меньше оказалось желающих перебраться в Краснодарский край — 12,2%. В Московской области стремятся жить 3,6% опрошенных, в Новосибирской — 3,4%, а в Ленинградской — 3,2%. Ещё меньше человек желают переехать в Калининградскую, Ростовскую и Свердловскую области, а также в Республику Крым.

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