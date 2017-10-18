Жители Хабаровского края хотят переехать не только в Москву и Питер

Источник: Reuters

В Хабаровском крае переезд в Москву и Санкт-Петербург продолжает оставаться мэйнстримом, но не все хотели бы перебираться в столицы. Жители региона также интересуются другими странами в качестве постоянного места жительства. В лидерах этого рейтинга — Китай и США.

Как сообщает служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter, доля работающих людей Дальнего Востока, которые желают уехать из своего региона, составляет 4,7%. Как правило, они хотят перебраться в другой субъект России — так ответили 88% участников опроса. Есть и те, кто желает отправиться в другие страны. Больше всего таких соискателей стремятся переехать в Китай — 1,2%. Также среди интересных для постоянного места жительства государств есть США — 0,6%, Казахстан — 0,6%, Канада и Австралия — по 0,5%.