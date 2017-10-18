Проезд с Гоголя на Прапорщика Комарова во Владивостоке откроют в 2018 году

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Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.

Дорогу, соединяющую улицы Гоголя и Прапорщика Комарова во Владивостоке, откроют в 2018 году, как только будет завершено строительство жилого комплекса и многоярусной парковки в данном районе. В пресс-службе мэрии и ООО «Орлиное гнездо-2» подтвердили о наличии такой договоренности, передает корр. ИА PrimaMedia.

Ранее в районе Некрасовского переулка, 17 существовал сквозной проезд, но впоследствии он был перекрыт и-за строительства, с которым, кстати, было много шума. Ведь в самом начале застройщик предполагал на участке площадью 3,5 тысячи кв. метров построить крытую видовую площадку с кафе, но после пересмотрел свои планы, запросил под благоустройство еще свыше 6 тысяч кв.метров по соседству и открыто заявил о возведении 24-этажного жилого дома с детским садом, фитнес-центром и кафе с видовой площадкой.

На заседании Градостроительного совета в администрации Владивостока в ноябре 2013 года бывший приморский вице-губернатор Владимир Балан заявил, что проезд с Гоголя на Прапорщика Комарова надо будет организовать, причем в качестве дополнительной «нагрузки». Без этого, по словам Балана, даже не стоит приносить проект на экспертизу. На возражения представителя ООО «Орлиное гнездо-2» подключить к строительству дороги другого застройщика, работающего в этом же районе, вице-губернатор резко сказал, что «как они будут делить эту дорогу, ему не интересно, главное, чтобы все было выполнено профессионально».

В пресс-службе мэрии пояснили, что существует устная договоренность с застройщиком, что после завершения строительства он благоустроит дорогу и передаст ее в муниципальную собственность.