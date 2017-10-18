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04:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Советском районе Красноярска появился новый сквер

Вместо незаконной автостоянки и павильонов — 320 деревьев. В Советском районе Красноярска появился новый сквер под символическим названием «Сибирская сакура». За него местные жители боролись несколько лет.

Источник: Вести - Красноярск

На этом месте располагались незаконные павильоны и автостоянка, которые мешали местным жителям. Но чтобы появился новый сквер, пришлось объединять усилия. Подготовкой территории для будущих насаждений по просьбе администрации Советского района занялись специалисты «Краскома».

«Это не первый участок, на котором мы принимаем работы по благоустройству, на территории города. Работа оказалась непростой, мы отсюда вывезли около полутысячи грузовиков, каждый по 10 кубов, работали больше недели», — рассказал генеральный директор ООО «Краском» Олег Гончеров.

А теперь под началом волонтёров в чернозём высаживают яблони и берёзы сотрудники предприятий «Сибирской генерирующей компании», «Жилфонда», депутаты и горожане. «То, что мы делаем, это для города Красноярска очень важно, это благоустройство города, это озеленение города, и те деревья, которые мы сегодня посадили, десятилетия будут радовать жителей города», — сказал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

За два года с помощью «Зелёной дружины СГК» во всех районах Красноярска высажено 3 тысяч деревьев. «Сегодняшнее мероприятие это хороший пример взаимодействия общества, власти и бизнеса. Сегодня на 300 деревьев в Красноярске стало больше, причём эти деревья весной будут давать очень хороший и красивый цвет», — сказал депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачёв.

Так завершился экомарафон «Зелёной дружины СГК» этого года. Следующие акции по высадке деревьев планируются уже весной.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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