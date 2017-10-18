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04:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

До старта красноярской Универсиады остаётся 500 дней

500 дней до Универсиады отпразднуют в Красноярске большим концертом и большой инспекцией по строящимся объектам зимних игр. 18 октября будет пройдена отметка — полтысячи дней до начала студенческих игр.

Источник: Вести - Красноярск

Уже завтра часы обратного отсчёта покажут ровную цифру — 500 дней до начала зимней Универсиады-2019. Длинная, но всё же финишная прямая, как отмечают в дирекции красноярских студенческих игр. Прохождение полутысячной отметки решено отпраздновать. В программе 18 октября будет и большой концерт, и большая проверка строящихся объектов. В Красноярск прилетит министр спорта России Павел Колобков. Вместе с членами правительства края он посетит стадионы, ледовые арены — спортивные сооружения, которые готовят к Универсиаде-2019. А после в 13-й гимназии проведёт урок, посвящённый спорту.

«Для нас это очередная возможность сверить часы. Активно в Красноярске сейчас работает Международная федерация студенческого спорта, приехали и технические делегаты. И очень важно, что за 500 дней до Универсиады мы проводим технический комитет FISU, который позволяет нам посмотреть, сверить часы, где находятся наши объекты, подготовка персонала, функциональных направлений», — отметил руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

В этот день в мероприятиях участие примут и послы студенческих игр: Светлана Хоркина, Илья Авербух и Евгений Устюгов. Красивым завершением дня станет большой праздник в «Бобровом логу». В пять часов вечера министр спорта России и самый юный посол зимней Универсиады-2019 Злата Демьянова запустят часы обратного отсчёта до начала соревнований. Часы станут уже вторым подобным объектом, отсчитывающим дни и часы до старта. Уже после этого начнётся большой концерт для красноярцев и гостей города.

500 дней до Универсиады отметят с размахом. Бесплатным сделают не только вход на главную площадку в «Бобровом логу», но и обеспечат транспорт, также бесплатный, от Центрального парка.


Владимир БОГОМОЛОВ

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