200 и 2000 рублей поступили в обращение в Приморье

Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области.