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08:17 (мск), источник: Om1.ru

Родители шестилетнего мальчика из Николаевки, которого нашли Омске, установлены

Ребенок ехал в маршрутке без сопровождения взрослых.

В минувший вторник, 17 октября, около 16:30 часов водитель маршрутки сообщил сотрудникам полиции о том, что в салоне его автомобиля находится ребенок. Он был один и не смог объяснить, куда едет.

Мальчик рассказал инспектору ПДН, что ему 6 лет и живет он в поселке Николаевка. Ребенок также назвал свое имя. В город он приехал на автобусе и маршрутном такси.

Как отметили в УМВД России по Омской области, заявления в полицию о пропаже ребенка никто не подавал.

При розыске его родителей информация о происшествии появилась в омских группах соцсети ВКонтакте. Омичи узнали беглеца и рассказали, что он часто находится без присмотра, бегает в холод без куртки и голодный.

Правоохранители установили, кто родители ребенка. До выяснения причин случившегося мальчика поместили в медицинское учреждение.

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