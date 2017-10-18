В Иркутской области подведены итоги конкурса «Гражданский лидер»

Ими стали руководитель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин» Нина Суворова, председатель совета общественной организации инвалидов «Доверие» Артем Петернев и автор проекта «Играя, выздоравливай» Диана Козулина. Об этом 17 октября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказали в Общественной палате, конкурс проходил второй год, в нынешнем году на него были присланы 17 заявок. Награждение победителей состоится на пленарном заседании ОП в начале ноября.

Нина Суворова возглавляет общественную организацию 11 лет, она имеет отделения в 22 районах Иркутской области, объединяет свыше 1,6 тыс. человек. За это время были реализованы в селах и деревнях 19 социально-значимых проектов.

Организация «Доверие» является лидером среди НКО Нижнеудинского района под руководством Артема Петернева. Уже пять лет проводится фестиваль для людей с ограниченными возможностями «БлагоДать», благотворительная ярмарка «Вербный торг», возрождающая почти забытые православные традиции, пробуждающая в людях сострадание и милосердие. Артем стал инициатором проведения в территории гражданского форума взаимодействий «Вместе», и создания социального паспорта Нижнеудинска.