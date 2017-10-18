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06:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области подведены итоги конкурса «Гражданский лидер»

Общественная палата Иркутской области назвала трёх победителей конкурса на награждение почетным знаком «Гражданский лидер».

Ими стали руководитель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин» Нина Суворова, председатель совета общественной организации инвалидов «Доверие» Артем Петернев и автор проекта «Играя, выздоравливай» Диана Козулина. Об этом 17 октября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказали в Общественной палате, конкурс проходил второй год, в нынешнем году на него были присланы 17 заявок. Награждение победителей состоится на пленарном заседании ОП в начале ноября.

Нина Суворова возглавляет общественную организацию 11 лет, она имеет отделения в 22 районах Иркутской области, объединяет свыше 1,6 тыс. человек. За это время были реализованы в селах и деревнях 19 социально-значимых проектов.

Организация «Доверие» является лидером среди НКО Нижнеудинского района под руководством Артема Петернева. Уже пять лет проводится фестиваль для людей с ограниченными возможностями «БлагоДать», благотворительная ярмарка «Вербный торг», возрождающая почти забытые православные традиции, пробуждающая в людях сострадание и милосердие. Артем стал инициатором проведения в территории гражданского форума взаимодействий «Вместе», и создания социального паспорта Нижнеудинска.

Диана Козулина является автором четырех социальных проектов, среди которых — «Играя, выздоравливай». Волонтеры создают для детей в больницах Иркутской области комфортные условия жизни и лечения.

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