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06:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Премьера фильма «Матильда» пройдёт почти во всех кинотеатрах Иркутска

Фильм режиссёра «Матильда» Алексея Учителя с 26 октября 2017 года планируют показывать девять кинотеатров Иркутска — анонс премьеры появился в афи.

Источник: РИА "Новости"

Фильм режиссёра «Матильда» Алексея Учителя с 26 октября 2017 года планируют показывать девять кинотеатров Иркутска — анонс премьеры появился в афишах «Баргузина», «Киномакса» в ТРК «Сильвер Молл», «Чайки», кинопарке «Карамель» в одноимённом ТРЦ, New Cinema в МТЦ «Новый», «Кино Молле» в ТРК Комсомол, «Киноквартале» в ТРК «Модный квартал», в «Киноjam», в «Дон Отелло».

Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские в рамках своих полномочий и при необходимости ориентированы на помощь прокатным организациям и местным властям в обеспечении безопасности зрителей и пресечении возможных провокаций на премьере картины. В ведомстве готовы применять дополнительные меры в зависимости от складывающейся обстановки на премьере и при получении информации о возможных противоправных действиях. В Управлении Росгвардии по региону сообщили, что на 17 октября ведомству неизвестно о планах по усилению мер безопасности в кинотеатрах при показе фильма «Матильда».

Напомним, ещё в середине сентября на сайте Министерства культуры РФ было опубликовано интервью ТАСС с режиссёром фильма «Матильда», в котором он упомянул о возможном усилении мер безопасности в кинотеатрах России в первые дни премьеры фильма.

В Иркутске 7 октября местное отделение Союза казаков России провело на набережной Ангары около памятника основателям Иркутска митинг против выхода в прокат фильма «Матильда». Как считают казаки, против «фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России». Митинг прошёл спокойно, не вызвав общественных беспорядков.

С раздражением в связи с ажиотажем вокруг картины о планах на показ картины сообщили и в кинотеатре развлекательного комплекса «Звёздный», подчеркнув, что прокатное удостоверение фильм получил, значит, нет никаких причин говорить об отмене премьеры.

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