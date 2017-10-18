Премьера фильма «Матильда» пройдёт почти во всех кинотеатрах Иркутска
Фильм режиссёра «Матильда» Алексея Учителя с 26 октября 2017 года планируют показывать девять кинотеатров Иркутска — анонс премьеры появился в афи.
Фильм режиссёра «Матильда» Алексея Учителя с 26 октября 2017 года планируют показывать девять кинотеатров Иркутска — анонс премьеры появился в афи.
Фильм режиссёра «Матильда» Алексея Учителя с 26 октября 2017 года планируют показывать девять кинотеатров Иркутска — анонс премьеры появился в афишах «Баргузина», «Киномакса» в ТРК «Сильвер Молл», «Чайки», кинопарке «Карамель» в одноимённом ТРЦ, New Cinema в МТЦ «Новый», «Кино Молле» в ТРК Комсомол, «Киноквартале» в ТРК «Модный квартал», в «Киноjam», в «Дон Отелло».
Как сообщили «Байкал Инфо» в
Напомним, ещё в середине сентября на сайте Министерства культуры РФ было опубликовано интервью ТАСС с режиссёром фильма «Матильда», в котором он упомянул о возможном усилении мер безопасности в кинотеатрах России в первые дни премьеры фильма.
В Иркутске 7 октября местное отделение Союза казаков России провело на набережной Ангары около памятника основателям Иркутска митинг против выхода в прокат фильма «Матильда». Как считают казаки, против «фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России». Митинг прошёл спокойно, не вызвав общественных беспорядков.
С раздражением в связи с ажиотажем вокруг картины о планах на показ картины сообщили и в кинотеатре развлекательного комплекса «Звёздный», подчеркнув, что прокатное удостоверение фильм получил, значит, нет никаких причин говорить об отмене премьеры.