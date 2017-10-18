Свершилось: создающий пробку в районе Луговой люк заасфальтировали

Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.

Не заасфальтированный участок дороги, каждое утро создающий огромную пробку в районе дома № 191 на Светланской, наконец, привели в порядок. Ранее в мэрии Владивостока пообещали, что подрядчик завершит на этом участке ремонт в ближайшее время, сообщает ИА PrimaMedia.

Приятный сюрприз ждал сегодня ранним утром сотни владивостокцев, едущих по своим делам из районов Баляева, Спортивной, Калинина и Луговой в сторону центра.

В результате несколько крупных потоков транспорта из районов Спортивной, Луговой и Баляева сливались на подъеме воедино и упирались в узкое «горло» в две полосы.