Свершилось: создающий пробку в районе Луговой люк заасфальтировали
Больше двух недель значительная часть Владивостока страдала
Больше двух недель значительная часть Владивостока страдала
Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.
Не заасфальтированный участок дороги, каждое утро создающий огромную пробку в районе дома № 191 на Светланской, наконец, привели в порядок. Ранее в мэрии Владивостока пообещали, что подрядчик завершит на этом участке ремонт в ближайшее время, сообщает ИА PrimaMedia.
Приятный сюрприз ждал сегодня ранним утром сотни владивостокцев, едущих по своим делам из районов Баляева, Спортивной, Калинина и Луговой в сторону центра.
В результате несколько крупных потоков транспорта из районов Спортивной, Луговой и Баляева сливались на подъеме воедино и упирались в узкое «горло» в две полосы.
Рабочие, наконец, нашли время и силы для того, чтобы ликвидировать не доделанный участок дороги, поэтому пробка на указанном участке утром 18 октября была заметно меньше.