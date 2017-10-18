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06:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свершилось: создающий пробку в районе Луговой люк заасфальтировали

Больше двух недель значительная часть Владивостока страдала из-за не доделанной дороги.

Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.

Не заасфальтированный участок дороги, каждое утро создающий огромную пробку в районе дома № 191 на Светланской, наконец, привели в порядок. Ранее в мэрии Владивостока пообещали, что подрядчик завершит на этом участке ремонт в ближайшее время, сообщает ИА PrimaMedia.

Приятный сюрприз ждал сегодня ранним утром сотни владивостокцев, едущих по своим делам из районов Баляева, Спортивной, Калинина и Луговой в сторону центра.

В результате несколько крупных потоков транспорта из районов Спортивной, Луговой и Баляева сливались на подъеме воедино и упирались в узкое «горло» в две полосы.

Рабочие, наконец, нашли время и силы для того, чтобы ликвидировать не доделанный участок дороги, поэтому пробка на указанном участке утром 18 октября была заметно меньше.

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