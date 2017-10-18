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07:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск освежат дожди и ветер

Но мороз пока еще не взбодрит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 71% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

19-го и 20-го октября в Новосибирске ожидают дожди с усилением ветра.

«Днем 19-го октября ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров секунду, а 20-го порывы будут до 21 метра в секунду», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температуру воздуха на четверг и пятницу синоптики прогнозируют без особых изменений днем от +8 до +12 градусов Цельсия, ночью от -1 до +5. Все эти данные Западно-Сибирского Гидрометцентра — есть трехдневный прогноз погоды.

Федеральные коллеги Западно-Сибирских синоптиков менее сдержаны. Они не стесняются смотреть и на неделю вперед. По данным Росгидромета в Новосибирске дожди будут лить до понедельника.

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