Новосибирск освежат дожди и ветер
Но мороз пока еще не взбодрит.
Но мороз пока еще не взбодрит.
19-го и 20-го октября в Новосибирске ожидают дожди с усилением ветра.
«Днем 19-го октября ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров секунду, а 20-го порывы будут до 21 метра в секунду», — сообщает
Температуру воздуха на четверг и пятницу синоптики прогнозируют без особых изменений днем от +8 до +12 градусов Цельсия, ночью от -1 до +5. Все эти данные
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