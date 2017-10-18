Новосибирск освежат дожди и ветер

Источник: РИА "Новости"

19-го и 20-го октября в Новосибирске ожидают дожди с усилением ветра.

«Днем 19-го октября ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров секунду, а 20-го порывы будут до 21 метра в секунду», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температуру воздуха на четверг и пятницу синоптики прогнозируют без особых изменений днем от +8 до +12 градусов Цельсия, ночью от -1 до +5. Все эти данные Западно-Сибирского Гидрометцентра — есть трехдневный прогноз погоды.