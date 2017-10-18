Хабаровчанин оживил фотопроцесс XIX века
Вадим Курик — единственный амбротипист в крае.
Вадим Курик — единственный амбротипист в крае.
Какие только границы и формы не приобретает мир увлечений. Казалось бы, чем разнообразить, например, фотопроцесс, изученный вдоль и поперёк. Но с каждым годом находятся всё новые «лазейки»: макросъёмка, микрофотография, мобилография, аэрофотосъёмка, ломография, люминография, пикториальная и пинхольная фотография, шадография и химическая афтография. К этому списку можно добавить еще много разнообразных ответвлений от привычного всем процесса. Допустим, амбротипией занимаются только около 200 человек во всей России и лишь один — в Хабаровском крае.
Вестник старины
Член Союза фотохудожников России Вадим Курик создаёт амбротипы всего полгода. Он рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что этот процесс для него
— Амбротипия с греческого — бессмертный отпечаток. Это очень интересный процесс.
Смысл амбротипии, популярной в середине 19-го века, в получении и последующем закреплении изображения на стеклянной пластине с серебряным напылением. Сейчас, в мире цифровых технологий, этот процесс — словно «пришелец». Винтажное изделие несёт в себе дух старины, но, по признанию фотографа, понимают это только ценители.
— Сейчас я не занимаюсь созданием таких снимков на продажу. Это отчасти связано и с тем, что желающих приобрести портрет в старинном стиле немного. Может, их пугает цена — фотография размером 15 на 18 см выйдет около 3 тыс рублей. Но это
Забытое старое в современности
Вадим Курик познакомился с «полароидом XIX века» на курсах питерского фотографа. Тут же вложил немалую сумму денег в увлечение и не жалеет.
— Цифровая эра эфемерна. Сломался компьютер или съёмный носитель и фотоархив накрылся. Ведь электронные фотографии — это только нолики и единички. А вот амбротип — это вечная фотография. Ему не страшно ничего. Только представьте, снимки, сделанные в викторианскую эпоху, до сих пор хранятся в частных коллекциях. Это несравнимо с тем, что распечатывается сейчас. Компании по производству принтеров обещают, что изображение будет держаться на бумаге 120 лет. Врут. Фото выгорает и тускнеет. Другое дело — амбротип. Оно навечно останется в первозданном виде.
Амбротипия применяется и в портрете, и в натюрморте, и в пейзаже, и даже в репортажной съёмке. Не получится только ночная съёмка, потому что чувствительность у амбротипа слабая.
— Все нужное для амбротипии я всегда беру с собой в путешествия, благодаря чему получаются ценные кадры. Мечтаю ещё раз съездить в Тибет, но не с цифровой камерой… Но с чемоданчиком, полным реагентов в самолет не пустят, поэтому Тибет пока недостижим. Но только пока, выход всегда есть.