Хабаровчанин оживил фотопроцесс XIX века

Какие только границы и формы не приобретает мир увлечений. Казалось бы, чем разнообразить, например, фотопроцесс, изученный вдоль и поперёк. Но с каждым годом находятся всё новые «лазейки»: макросъёмка, микрофотография, мобилография, аэрофотосъёмка, ломография, люминография, пикториальная и пинхольная фотография, шадография и химическая афтография. К этому списку можно добавить еще много разнообразных ответвлений от привычного всем процесса. Допустим, амбротипией занимаются только около 200 человек во всей России и лишь один — в Хабаровском крае.

Вестник старины

Член Союза фотохудожников России Вадим Курик создаёт амбротипы всего полгода. Он рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что этот процесс для него что-то вроде магии.

— Амбротипия с греческого — бессмертный отпечаток. Это очень интересный процесс. Во-первых, из-за времени. Чтобы получить один амбротип, нужно минут 30, при этом второго точно такого же кадра не будет никогда. При создании фото необходимо учитывать температуру воздуха, свет, количество реагентов. Именно поэтому время становится ощутимым. А во-вторых, это история. Которой больше 150 лет.

Смысл амбротипии, популярной в середине 19-го века, в получении и последующем закреплении изображения на стеклянной пластине с серебряным напылением. Сейчас, в мире цифровых технологий, этот процесс — словно «пришелец». Винтажное изделие несёт в себе дух старины, но, по признанию фотографа, понимают это только ценители.

— Сейчас я не занимаюсь созданием таких снимков на продажу. Это отчасти связано и с тем, что желающих приобрести портрет в старинном стиле немного. Может, их пугает цена — фотография размером 15 на 18 см выйдет около 3 тыс рублей. Но это из-за дороговизны реагентов — один только маленький пузырёк нитрата серебра стоит 2,5 тыс рублей. А может быть, просто мало кто об этом слышал. В любом случае, я пока снимаю только ради удовольствия, из имеющихся работ, возможно, устрою выставку.

Забытое старое в современности

Вадим Курик познакомился с «полароидом XIX века» на курсах питерского фотографа. Тут же вложил немалую сумму денег в увлечение и не жалеет.

— Цифровая эра эфемерна. Сломался компьютер или съёмный носитель и фотоархив накрылся. Ведь электронные фотографии — это только нолики и единички. А вот амбротип — это вечная фотография. Ему не страшно ничего. Только представьте, снимки, сделанные в викторианскую эпоху, до сих пор хранятся в частных коллекциях. Это несравнимо с тем, что распечатывается сейчас. Компании по производству принтеров обещают, что изображение будет держаться на бумаге 120 лет. Врут. Фото выгорает и тускнеет. Другое дело — амбротип. Оно навечно останется в первозданном виде.

Амбротипия применяется и в портрете, и в натюрморте, и в пейзаже, и даже в репортажной съёмке. Не получится только ночная съёмка, потому что чувствительность у амбротипа слабая.