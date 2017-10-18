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06:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Минсоцзащиты: Более трех тысяч бездомных живет в Хабаровском крае

Некоммерческим организациям, которые помогают бродягам, бюджет частично возмещает расходы.

В Хабаровском крае, согласно официальной статистике, живет более трех тысяч бездомных. Среди них — пострадавшие от черных риелторов, бывшие осужденные, те, кто лишился работы и попал в тяжелую жизненную ситуацию. О том, кто и как помогает бездомным в регионе, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал замминистра соцзащиты населения края Михаил Бурлака.

«Мы не сможем работать без взаимодействия [с другими службами]. Ведь в первую очередь бездомным нужно сделать флюорографию, чтобы посмотреть, не болеют ли граждане туберкулезом. Если это присутствует, то мы их определяем в учреждения здравоохранения. Второй вариант — это однозначно МВД, потому что не секрет, что есть люди, которые просто скрываются от органов следствия. И третий вариант — восстановление документов, без паспортно-визовой службы нам тоже не обойтись», — отметил Михаил Бурлака.

По его словам, министерство помогает некоммерческим организациям, которые работают с бездомными.

«В этом году на работу с некоммерческими организациями мы выделяем более 5 млн рублей. Это возмещение расходов за оказанные социальные услуги», — добавил заместитель министра.

Он напомнил, что 14 октября в Хабаровске открылось отделение помощи бездомным «НочлежХа». Перед этим министерство объявило акцию по сбору теплых вещей для бродяг. Жители региона откликнулись — принесли теплую одежду и предметы первой необходимости. В итоге в ночлежку передали почти десять мешков с вещами — их раздадут бездомным.

Для жителей края, которые хотят сообщить о бездомных, нуждающихся в помощи, работает горячая линия: 30−87−42.

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Минсоцзащиты: Более трех тысяч бездомных живет в Хабаровском крае
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