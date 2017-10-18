Эпидемия гриппа в Башкирии начнется в декабре

По данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии ежегодно регистрируется от 600 тысяч до одного миллиона случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. В общей структуре инфекционных заболеваний их доля составляет 94−96%. Гриппом в среднем за эпидсезон болеет от 5 до 9% населения.

В Роспотребнадзоре рассказали, каких вирусов гриппа нужно опасаться этой зимой. По словам заместителя руководителя ведомства Галины Перминой, в предстоящем эпидсезоне рост заболеваний будут вызывать все 3 штамма вирусов: А1 — Сингапур (больше известен как свиной грипп), А2 — Гонконг и В — Брисбен. Наибольшее распространение получит вирус гриппа А1, который может вызывать тяжелые осложнения в виде быстроразвивающихся пневмоний. Чтобы избежать нежелательных последствий, санитарные врачи призывают делать прививки от гриппа, называя вакцинацию наиболее эффективной мерой профилактики болезни.