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07:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Эпидемия гриппа в Башкирии начнется в декабре

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Эпидемия гриппа, традиционно, в республике начинается в декабре. В настоящее время грипп в Уфе не регистрируется, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает РБК-Уфа.

По данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии ежегодно регистрируется от 600 тысяч до одного миллиона случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. В общей структуре инфекционных заболеваний их доля составляет 94−96%. Гриппом в среднем за эпидсезон болеет от 5 до 9% населения.

В Роспотребнадзоре рассказали, каких вирусов гриппа нужно опасаться этой зимой. По словам заместителя руководителя ведомства Галины Перминой, в предстоящем эпидсезоне рост заболеваний будут вызывать все 3 штамма вирусов: А1 — Сингапур (больше известен как свиной грипп), А2 — Гонконг и В — Брисбен. Наибольшее распространение получит вирус гриппа А1, который может вызывать тяжелые осложнения в виде быстроразвивающихся пневмоний. Чтобы избежать нежелательных последствий, санитарные врачи призывают делать прививки от гриппа, называя вакцинацию наиболее эффективной мерой профилактики болезни.

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