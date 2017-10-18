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06:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд Парижа отправил Павленского в психбольницу

Художник-акционист Петр Павленский, подпаливший в Париже здание филиала Банка Франции, был направлен судом в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Le Figaro.

Источник: РИА "Новости"

Источник издания в судебных структурах уточнил, что Павленский был задержан вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной, она пока остается под стражей.

Их обвиняют в «умышленном уничтожении имущества путем поджога».

В ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег парижский банк. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали вернуть его обратно в Россию.

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Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

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