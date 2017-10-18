Житель Новосибирска выиграл полтора миллиона рублей в лотерею
Новосибирец купил билет за 100 рублей и стал обладателем квартиры, он также может предпочесть финансовый эквивалент выигрыша, рассказали в «Почте России».
Новосибирец купил билет за 100 рублей и стал обладателем квартиры, он также может предпочесть финансовый эквивалент выигрыша, рассказали в «Почте России».
Житель Новосибирска выиграл полтора миллиона рублей в лотерею, об этом сообщает
15 октября в известной лотерее были разыграно 25 квартир и многочисленные денежные призы. Победителем стал и новосибирец, чье имя не разглашается.
Напомним, в 2016 году житель Новосибирска стал обладателем одного из самых крупных призов в истории российских государственных лотерей — счастливчик выиграл более 350 миллионов рублей.
По данным продаж государственных лотерей, в отделениях «Почты России» Новосибирской области реализация лотерей за 9 месяцев 2017 года выросла на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С начала года клиенты «Почты России» приобрели в Новосибирской области более полумиллиона лотерейных билетов.