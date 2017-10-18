Источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирска выиграл полтора миллиона рублей в лотерею, об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

15 октября в известной лотерее были разыграно 25 квартир и многочисленные денежные призы. Победителем стал и новосибирец, чье имя не разглашается. Билет-победитель был куплен за 100 рублей в отделении «Почты России». Обладатель квартиры также может предпочесть финансовый эквивалент выигрыша — 1,5 млн рублей.

Напомним, в 2016 году житель Новосибирска стал обладателем одного из самых крупных призов в истории российских государственных лотерей — счастливчик выиграл более 350 миллионов рублей.