Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Раскрыт секрет брокколи
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирска выиграл полтора миллиона рублей в лотерею

Новосибирец купил билет за 100 рублей и стал обладателем квартиры, он также может предпочесть финансовый эквивалент выигрыша, рассказали в «Почте России».

Источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирска выиграл полтора миллиона рублей в лотерею, об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

15 октября в известной лотерее были разыграно 25 квартир и многочисленные денежные призы. Победителем стал и новосибирец, чье имя не разглашается. Билет-победитель был куплен за 100 рублей в отделении «Почты России». Обладатель квартиры также может предпочесть финансовый эквивалент выигрыша — 1,5 млн рублей.

Напомним, в 2016 году житель Новосибирска стал обладателем одного из самых крупных призов в истории российских государственных лотерей — счастливчик выиграл более 350 миллионов рублей.

По данным продаж государственных лотерей, в отделениях «Почты России» Новосибирской области реализация лотерей за 9 месяцев 2017 года выросла на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С начала года клиенты «Почты России» приобрели в Новосибирской области более полумиллиона лотерейных билетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь