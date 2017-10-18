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06:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Власти столицы Башкирии обещают убрать лужу в центре Уфы

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Власти Уфы среагировали на сообщение в социальных сетях о луже в центре столицы.

Накануне появилась информация, что возле дома номер 85 по улице Цюрупы после дождя появляется лужа, которая создает жителям неудобства при выходе из подъезда, пояснили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете рассказали, что благоустройство данного двора выполняются в рамках программы «Формирование современной городской среды». Работы, которые выполняет подрядная организация АО «Нерудные материалы», не завершены. При выполнении работ было упущено из вида то, что на стыке входа к подъезду с проезжей частью двора образуется ложбина, в которой после дождя скапливается вода.

Обращение жителей передано в управляющую компанию АО «УЖХ Кировского района», взято на контроль. Недочет будет устранен подрядной организацией за собственный счет.

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