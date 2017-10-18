Скандальный учебник по русскому языку за 7-й класс переделают

В учебном пособии порядка 1 300 заданий, некорректными упражнениями назвали всего шесть. Сейчас этот учебник дорабатывается. Изменения внесут по части ссылок на те или иные источники. Однако вовсе избавляться от ссылок разработчики не собираются. В центре предлагают создать единый учебный портал, где будет доступна вся необходимая и проверенная информация. Книгу переиздадут за счет издательства «Мектеп» и презентуют общественности только к началу следующего учебного года.