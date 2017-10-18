Скандальный учебник по русскому языку за 7-й класс переделают
Родителям казахстанских школьников все же удалось повлиять на мнение чиновников из министерства образования, передает 31 канал.
Родителям казахстанских школьников все же удалось повлиять на мнение чиновников из министерства образования, передает 31 канал.
В учебном пособии порядка 1 300 заданий, некорректными упражнениями назвали всего шесть. Сейчас этот учебник дорабатывается. Изменения внесут по части ссылок на те или иные источники. Однако вовсе избавляться от ссылок разработчики не собираются. В центре предлагают создать единый учебный портал, где будет доступна вся необходимая и проверенная информация. Книгу переиздадут за счет издательства «Мектеп» и презентуют общественности только к началу следующего учебного года.
«Концепция учебника будет оставаться, придерживаться той же концепции, которая сейчас в обновленной учебной программе. Будут внесены изменения по части ссылок на