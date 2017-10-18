Рамзан Кадыров вручил казахстанцу главный приз конкурса танца в Грозном

Источник: Informburo.kz

Конкурс проходил с 15 по 17 октября. Приз победителю вручил президент республики Рамзан Кадыров.

Конкурс проводился по трём номинациям: «Сольный танец»; «Парный танец»; «Групповой танец». В нём приняли участие коллективы из шести стран и 28 регионов России — свыше 130 человек.

По словам председателя жюри, заслуженного деятеля искусств России и Чеченской Республики Валерии Уральской, фестиваль-конкурс стал настоящим праздником танцевального искусства. В этом году блестяще выступил целый ряд коллективов из различных регионов и стран мира, поэтому конкуренция была на высоком уровне.

Ернур Карыкбол, завоевавший высшую награду конкурса, представил в сольной номинации яркий монгольский танец воина, который исполняется с несколькими чашками на голове. С этим же танцем он участвовал в проекте телеканала «Хабар» «Биле, Казахстан!».

Диплом лауреата I степени в номинации «Сольный танец» получила Марет Байсарова из ЧР.

В номинации «Парный танец» победили Иман Висингириева и Лом-Али Шахбиев. В групповом танце первое место заняли Ольга Хвостенко, Ольга Конева, Александр Журбенко и Сергей Посашков из Курской области.