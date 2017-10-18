Рамзан Кадыров вручил казахстанцу главный приз конкурса танца в Грозном

Конкурс проходил с 15 по 17 октября. Приз победителю вручил президент республики Рамзан Кадыров.
Конкурс проводился по трём номинациям: «Сольный танец»; «Парный танец»; «Групповой танец». В нём приняли участие коллективы из шести стран и 28 регионов России — свыше 130 человек.
По словам председателя жюри, заслуженного деятеля искусств России и Чеченской Республики Валерии Уральской,
Ернур Карыкбол, завоевавший высшую награду конкурса, представил в сольной номинации яркий монгольский танец воина, который исполняется с несколькими чашками на голове. С этим же танцем он участвовал в проекте телеканала «Хабар» «Биле, Казахстан!».
Диплом лауреата I степени в номинации «Сольный танец» получила Марет Байсарова из ЧР.
В номинации «Парный танец» победили Иман Висингириева и
Савр Цекиров из Калмыкии получил приз зрительских симпатий. Нино Чиабришвили и Бесики Шубитидзе из Грузии были отмечены специальным призом жюри, а Макка Алиева из ЧР получила приз министра культуры ЧР.