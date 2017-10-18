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07:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорожники Владивостока завершают ремонт улицы

На улице Верхнепортовой в приморской столице завершается ремонт дороги, проводимый в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

На данный момент здесь полностью уложен асфальт, дорожники приступили к нанесению разметки.

«В первую очередь новая разметка наносится на пешеходных переходах и автобусных остановках, — подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. — Впереди ещё нанесение осевых линий разметки — сплошных, двойных сплошных и прерывистых».

Отметим, что на этом участке заменили более шести тысяч бордюров, восстановлены люки и решетки, реконструированы тротуары.

Напомним, Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», курируемого на уровне президента РФ Владимира Путина и правительства РФ.

Выполнение проекта позволит снизить количество аварийно-опасных участков дорог, а также протяженность дорог, перегруженных в часы пик. Планируется, что до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог региона.

Екатерина Лапкина.

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