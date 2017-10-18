Дорожники Владивостока завершают ремонт улицы
На улице Верхнепортовой в приморской столице завершается ремонт дороги, проводимый в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», об этом «Deita. ru» сообщили в
На улице Верхнепортовой в приморской столице завершается ремонт дороги, проводимый в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», об этом «Deita. ru» сообщили в
На данный момент здесь полностью уложен асфальт, дорожники приступили к нанесению разметки.
«В первую очередь новая разметка наносится на пешеходных переходах и автобусных остановках, — подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. — Впереди ещё нанесение осевых линий разметки — сплошных, двойных сплошных и прерывистых».
Отметим, что на этом участке заменили более шести тысяч бордюров, восстановлены люки и решетки, реконструированы тротуары.
Напомним, Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», курируемого на уровне президента РФ Владимира Путина и правительства РФ.
Выполнение проекта позволит снизить количество
Екатерина Лапкина.