Фанатки атаковали Димаша Кудайбергенова в Париже

На сцене ЮНЕСКО Димаш исполнил одну песню на французском языке и две песни на казахском — после песен Дайдидау и Жерим менин с залом произошло невероятное.

Парижане один за другим стали вставать со своих мест, не переставая апплодировать. Громкие овации никак не смолкали — ЮНЕСКО не хотел отпускать певца.

После концерта за Димашем побежали десятки фанаток — все они хотели афтограф и конечно же селфи. «Димаш, je t’aime! I love you!» — кричали девушки. «Я тоже вас люблю», — отвечал певец и неустанно фотографировался с каждой поклонницей.

Одна фанатка даже специально прилетела из Англии — только бы увидеть Димаша. Певец расписался у нее прямо на руке.

Отметим, для красивого концертного завершения презентации программы «Рухани жаңғыру» в Париж прибыли десятки казахстанских артистов и танцоров.