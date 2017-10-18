Фанатки атаковали Димаша Кудайбергенова в Париже
Димаш Кудайбергенов выступил в
Димаш Кудайбергенов выступил в
На сцене ЮНЕСКО Димаш исполнил одну песню на французском языке и две песни на казахском — после песен Дайдидау и Жерим менин с залом произошло невероятное.
Парижане один за другим стали вставать со своих мест, не переставая апплодировать. Громкие овации никак не смолкали — ЮНЕСКО не хотел отпускать певца.
После концерта за Димашем побежали десятки фанаток — все они хотели афтограф и конечно же селфи. «Димаш, je t’aime! I love you!» — кричали девушки. «Я тоже вас люблю», — отвечал певец и неустанно фотографировался с каждой поклонницей.
Одна фанатка даже специально прилетела из Англии — только бы увидеть Димаша. Певец расписался у нее прямо на руке.
Отметим, для красивого концертного завершения презентации программы «Рухани жаңғыру» в Париж прибыли десятки казахстанских артистов и танцоров.
На сцене ЮНЕСКО выступили Казахский государственный оркестр имени Курмангазы и Астана Балет. Своим пением порадовали Медет Чотобаев, Салтанат Ахметова, Сундет Байгожин, Майра Мухамедкызы.