Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
07:17 (мск), источник: Nur.kz

Фанатки атаковали Димаша Кудайбергенова в Париже

Димаш Кудайбергенов выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО — его пение на концерте в честь презентации программы Назарбаева в Париже вызвало фурор, сообщает NUR.KZ.

На сцене ЮНЕСКО Димаш исполнил одну песню на французском языке и две песни на казахском — после песен Дайдидау и Жерим менин с залом произошло невероятное.

Парижане один за другим стали вставать со своих мест, не переставая апплодировать. Громкие овации никак не смолкали — ЮНЕСКО не хотел отпускать певца.

После концерта за Димашем побежали десятки фанаток — все они хотели афтограф и конечно же селфи. «Димаш, je t’aime! I love you!» — кричали девушки. «Я тоже вас люблю», — отвечал певец и неустанно фотографировался с каждой поклонницей.

Одна фанатка даже специально прилетела из Англии — только бы увидеть Димаша. Певец расписался у нее прямо на руке.

Отметим, для красивого концертного завершения презентации программы «Рухани жаңғыру» в Париж прибыли десятки казахстанских артистов и танцоров.

На сцене ЮНЕСКО выступили Казахский государственный оркестр имени Курмангазы и Астана Балет. Своим пением порадовали Медет Чотобаев, Салтанат Ахметова, Сундет Байгожин, Майра Мухамедкызы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фанатки атаковали Димаша Кудайбергенова в Париже (фото, видео)
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь